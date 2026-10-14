Бывалого из гайдаевских комедий знают миллионы. Про самого Евгения Моргунова — куда меньше. А его жизнь вышла драматичнее иного сценария: актёр умер летом 1999 года в 72 года, пережив своего 25-летнего сына Николая всего на год.