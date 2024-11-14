Депутат Лантратова: в Госдуме создают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр

Детей втягивают в противоправную и опасную деятельность В Государственной думе разрабатывается проект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии