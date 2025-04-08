Washington Post: Маск просил Трампа пересмотреть решение по пошлинам

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск просил главу Белого дома Дональда Трампа решение по новым американским пошлинам, написала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
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