Криптобиржа CommEX предупредила о мошеннических проектах с похожим названием

Криптобиржа CommEX, которой крупнейшая биржа криптовалют Binance передает своих российских клиентов, выпустила предупреждение для своих пользователей относительно мошеннических проектов с похожими названиями.
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