Инсайдер Джейк Фишер назвал тех игроков, которые потенциально могут пополнить состав «Филадельфии» на фоне тяжелой травмы бигмена Ариэля Хукпорти.
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