Когда в Барнауле начнут достраивать развязку и кто может стать подрядчиком?

Аукцион по поиску строительной организации проведут в апреле Транспортную развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, планируют достроить летом 2025 года.
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