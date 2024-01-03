Голикова исполнила новогоднее желание девочки из Екатеринбурга. Фото

Зампред правительства России Татьяна Голикова подарила розовый велосипед семилетней Софье Касимовой из Екатеринбурга, отец которой является участником спецоперации на Украине, и встретилась с семьей ребенка по видеосвязи.
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