В Севастополе в праздник Рождества Христова состоятся два крестных хода

Севастопольское благочиние объявило о проведении рождественских мероприятий 7 января. По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, в праздник Рождества Христова, состоится традиционный рождественский крестный ход от Покровского собора на Графскую пристань, где будет совершен благодарственный молебен.
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