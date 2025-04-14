Почему разбился вертолёт в Нью-Йорке. "Пилот вдруг обнаружил, что у него мало топлива"

Вот уж, как говорится, точно - "И смех и грех". Пишет Фокс Ньюс: Сообщается, что у пилота разбившегося в Нью-Йорке вертолета было мало топлива, и он направился обратно на вертолетную площадку Возобновляются поиски шести погибших на борту самолета, неназванного пилота и испанской семьи с детьми 11, 5 и 4 лет.