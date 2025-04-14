Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    "...с Россией мы должны быть друзьями..." И этот тандем будет не победим!!!Опубликовано сенс...
  • Николай
    А, вообще-то, государству уже пора заняться тем, что не эмигрант выбирает, где ему поселиться а гос-во говорит: Нам -...«В США так не при...
  • Владимир Соловьев
    "Ситуация с глобальными тарифами обнажила крайнюю чувствительность США к колебанию финансовых рынков." А США СВОИМИ П...Украину вычеркива...

Почему разбился вертолёт в Нью-Йорке. "Пилот вдруг обнаружил, что у него мало топлива"

Почему разбился вертолёт в Нью-Йорке. "Пилот вдруг обнаружил, что у него мало топлива"

Вот уж, как говорится, точно - "И смех и грех". Пишет Фокс Ньюс: Сообщается, что у пилота разбившегося в Нью-Йорке вертолета было мало топлива, и он направился обратно на вертолетную площадку Возобновляются поиски шести погибших на борту самолета, неназванного пилота и испанской семьи с детьми 11, 5 и 4 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх