Война пытается очистить страну

Eduard Разве Запад не ворует наши миллиарды? Посему выэто замалчиваете? Воруют,по самым смехотворным обвинениям,типа "В свчзи с Украиной"!Х,ха,ха! Может у них деньги у Запада конфисковать в "Связи с Сирией,Югославией" и передать Африке и Азии? Что за дела?

Eduard Наши воровали всегда,ещё Петр первый с этим боролся!