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Война пытается очистить страну

Война пытается очистить страну

Ни радости, ни злорадства от вскрытия гнойника в МО не испытываю. Воровство во время войны оборачивается смертью.

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Комментарии
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Eduard
Разве Запад не ворует наши миллиарды? Посему выэто замалчиваете? Воруют,по самым смехотворным обвинениям,типа &quot;В свчзи с Украиной&quot;!Х,ха,ха! Может у них деньги у Запада конфисковать в &quot;Связи с Сирией,Югославией&quot; и передать Африке и Азии? Что за дела?
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1 д.
Eduard
Наши воровали всегда,ещё Петр первый с этим боролся!
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1 д.
Eduard
Как на Западе ловко придумали:&quot;Заморозили наши деньги,что бы их передать некоей Украине и вообще воевать с Россией её же деньгами,&quot;.Как вам такие &quot;культурные&quot; европейцы и американцы?
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1 д.

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