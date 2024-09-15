Ни радости, ни злорадства от вскрытия гнойника в МО не испытываю. Воровство во время войны оборачивается смертью.
Война пытается очистить страну
Комментарии
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Eduard
Разве Запад не ворует наши миллиарды? Посему выэто замалчиваете? Воруют,по самым смехотворным обвинениям,типа "В свчзи с Украиной"!Х,ха,ха! Может у них деньги у Запада конфисковать в "Связи с Сирией,Югославией" и передать Африке и Азии? Что за дела?
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1 д.
Eduard
Наши воровали всегда,ещё Петр первый с этим боролся!
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1 д.
Eduard
Как на Западе ловко придумали:"Заморозили наши деньги,что бы их передать некоей Украине и вообще воевать с Россией её же деньгами,".Как вам такие "культурные" европейцы и американцы?
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1 д.
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