Немецкий депутат раскритиковал власти за отказ допустить Россию к празднованию юбилея Победы

БЕРЛИН, 16 апреля, ФедералПресс. Председатель фракции партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» в ландтаге Бранденбурга Нильс-Олаф Людерс выразил резкую критику в адрес Министерства иностранных дел страны за призыв не допускать российских представителей на мероприятия, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии.