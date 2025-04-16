Немецкий депутат раскритиковал власти за отказ допустить Россию к празднованию юбилея Победы

БЕРЛИН, 16 апреля, ФедералПресс. Председатель фракции партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» в ландтаге Бранденбурга Нильс-Олаф Людерс выразил резкую критику в адрес Министерства иностранных дел страны за призыв не допускать российских представителей на мероприятия, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии.
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