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В Госдуме внесли законопроект о минимальной зарплате не ниже МРОТ

В Госдуме внесли законопроект о минимальной зарплате не ниже МРОТ

В Государственную думу внесен законопроект с поправками к Трудовому кодексу (ТК РФ), в котором подчеркивается, что минимальная месячная зарплата без учета премий и компенсационных выплат не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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