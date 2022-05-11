В Госдуме внесли законопроект о минимальной зарплате не ниже МРОТ

В Государственную думу внесен законопроект с поправками к Трудовому кодексу (ТК РФ), в котором подчеркивается, что минимальная месячная зарплата без учета премий и компенсационных выплат не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В Государственную думу внесен законопроект с поправками к Трудовому кодексу (ТК РФ), в котором подчеркивается, что минимальная месячная зарплата без учета премий и компенсационных выплат не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Свежие комментарии