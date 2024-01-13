Со сгоревшего склада Wildberries в Шушарах отгружалось 8,7% заказов

Со сгоревшего в Петербурге склада Wildberries отгружалось почти 9% всех заказов компании. Такую оценку привел сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин, сообщает РИА Новости.
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