Статистика COVID-19

7 января 2022 года в ЯНАО 37 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 289) 57 852 человека выздоровели 2 человека умерли (за весь период – 963) 183 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 23 пациента в тяжелом состоянии, 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых […]7 января 2022 года в ЯНАО 37 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 289) 57 852 человека выздоровели 2 человека умерли (за весь период – 963) 183 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 23 пациента в тяжелом состоянии, 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 438) 35 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 851) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.