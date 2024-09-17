Вновь прибывший в украинскую столицу корреспондент вещающего в Соединённых Штатах Америки телевизионного канала CNN Фарид Закария проинформировал о том, что за двухлетний срок киевские улицы стали небезопасными.
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