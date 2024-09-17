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Закария: За два года Киев превратился в небезопасный город

Закария: За два года Киев превратился в небезопасный город

Вновь прибывший в украинскую столицу корреспондент вещающего в Соединённых Штатах Америки телевизионного канала CNN Фарид Закария проинформировал о том, что за двухлетний срок киевские улицы стали небезопасными.

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