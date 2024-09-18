Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Свежие комментарии

  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів – важливе про оплату за послугу!

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів – важливе про оплату за послугу!

Статистика по Україні шокує: у кожній багатоповерхівці в середньому знаходять 10 витоків газу. А все через те, що далеко не всі ОСББ чи керуючі компанії відповідально ставились до безпеки своїх мешканців.

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