Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів – важливе про оплату за послугу!

Статистика по Україні шокує: у кожній багатоповерхівці в середньому знаходять 10 витоків газу. А все через те, що далеко не всі ОСББ чи керуючі компанії відповідально ставились до безпеки своїх мешканців.
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