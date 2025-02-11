Дмитрий Старостин встретился со студентами НГЛУ в День дипломатического работника

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин встретился со студентами Высшей школы международных отношений и мировой политики Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.
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