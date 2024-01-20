В России выросла заболеваемость коклюшем

В России серьезно выросла заболеваемость коклюшем. Если за весь 2022 год было выявлено чуть более 3-х тысяч случаев, то за десять месяцев прошлого года — почти 28 тысяч - и это настоящий рекорд за последние годы, сообщили в Роспотребнадзоре.