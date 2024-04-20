В водах Российской Федерации впервые пойман остроклювый терапон

О времени и месте поимки отдельных рыб становится известным благодаря рыбакам-любителям. В своих научных работах учёные используют полученные таким образом фото- и видеоматериалы рыб, идентификация которых не вызывает сомнений.
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