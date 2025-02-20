ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят попытку прорыва в Курскую и Брянскую области. Об очередной возможной попытке ВСУ прорваться вглубь Российской Федерации свидетельствует активизация украинской разведки и скопления резервов противника в Сумской области, сообщил военкор Семен Пегов.
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