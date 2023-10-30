Бывшему главному детскому психиатру по Сибири дали условный срок

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего главного врача областного детского клинического психоневрологического диспансера и экс-главного детского психиатра по Сибирскому федеральному округу Валентины Макашевой.
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