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Бывшему главному детскому психиатру по Сибири дали условный срок

Бывшему главному детскому психиатру по Сибири дали условный срок

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего главного врача областного детского клинического психоневрологического диспансера и экс-главного детского психиатра по Сибирскому федеральному округу Валентины Макашевой.

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