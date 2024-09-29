— Я всегда говорю серьезно, поэтому слушай и запоминай: в тридцатых годах Бухарин как-то спросил академика Павлова, как надо расценивать смерть человека в 70-летнем возрасте? И тот ему ответил, что если человек уходит из жизни в семьдесят, то это надо рассматривать как смерть младенца.
ДРЕВНЕЙШИЕ СЛАВЯНСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА
Комментарии
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Александр Николаевич
Староверы в глухой тайге живут дольше без лекарств и медицинской помощи и выглядят моложе своих городских ровесников...
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16 час.
Igor Shumarin
Лекарства наши - травы да грибочки. Медпомощь наша бабка - шептунья, Да дедушка, который ЗНАЕТ больше профессора и Вашего врача. Так стаЛоверы в глухой тайге живут "без лекарств и медицинской помощи".
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5 час.
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