ДРЕВНЕЙШИЕ СЛАВЯНСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

— Я всегда говорю серьезно, поэтому слушай и запоминай: в тридцатых годах Бухарин как-то спросил академика Павлова, как надо расценивать смерть человека в 70-летнем возрасте? И тот ему ответил, что если человек уходит из жизни в семьдесят, то это надо рассматривать как смерть младенца.