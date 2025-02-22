Тысячебалльный шторм: ботов научили похищать бонусы программ лояльности

Новый способ монетизации баллов программ лояльности придумали мошенники. Они стали использовать специальные программы — боты, которые массово регистрируются на сайтах торговых сетей, кафе, служб доставки, имитируя реальных пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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