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Тысячебалльный шторм: ботов научили похищать бонусы программ лояльности

Тысячебалльный шторм: ботов научили похищать бонусы программ лояльности

Новый способ монетизации баллов программ лояльности придумали мошенники. Они стали использовать специальные программы — боты, которые массово регистрируются на сайтах торговых сетей, кафе, служб доставки, имитируя реальных пользователей.

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