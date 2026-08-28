Оренбургские преподаватели приняли участие в третьей межрегиональной конференции «Музыкальная педагогика»

ОРЕНБУРГ, 28 августа, ФедералПресс. Преподаватели из Оренбургской области приняли участие в третьей конференции «Музыкальная педагогика», которая прошла 25–27 августа в Ханты-Мансийске, передает «ФедералПресс».
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