Toyota выпустит новую GR Supra: первые изображения и подробности

Toyota работает над новым поколением как обычного купе Supra, так и его «подогретой» GR-версии. Японским инсайдерам удалось выяснить некоторые подробности о втором проекте, а также показать, как может выглядеть такой автомобиль.
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