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Живая Кубань

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Экскаваторы и перекопанные дороги: жители Музыкального района Краснодара наконец-то получили долгожданный ремонт

Экскаваторы и перекопанные дороги: жители Музыкального района Краснодара наконец-то получили долгожданный ремонт

Экскаваторы и перекопанные дороги: жители Музыкального района Краснодара наконец-то получили долгожданный ремонтЖители Музыкального микрорайона Краснодара, измученные постоянными потопами и разбитыми дорогами, наконец-то увидели, что над решением этих проблем начали работать.

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