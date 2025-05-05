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Найден новый способ стимулировать россиян копить на пенсию

Найден новый способ стимулировать россиян копить на пенсию

Работодатели в России, которые помогают сотрудникам копить на пенсию, получат налоговые льготы. О найденном новом способе стимулировать россиян участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС) заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, его цитирует газета «Известия».

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