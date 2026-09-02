Когда Запад начнёт считаться с интересами России

Вопросы мировой политики в русском преломлении сводятся к одному: собирается мир, в первую очередь воюющий с нами, западный, считаться с интересами России или нет.
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НИКОГДА они не будут считаться с интересами России!! НИКОГДА!! и не надейтесь. В самом лучшем случае - будут ВРАТЬ, что считаются и гадить из под тишка! Мы слишком разные!! 😜