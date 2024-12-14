Физики обнаружили экзотическое состояние материи: что такое квантовая спиновая жидкость?

Представьте себе мир, где магнитные силы, обычно выстраивающие порядок, вдруг теряют свою власть. Где даже при самом сильном холоде, при абсолютном нуле, частицы не успокаиваются, а продолжают свой хаотичный танец.
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