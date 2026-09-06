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ВС России ударили «Геранями» по двум логистическим центрам ВСУ под Одессой

ВС России ударили «Геранями» по двум логистическим центрам ВСУ под Одессой

Российские военные поразили два логистических центра ВСУ в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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