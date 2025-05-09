Variety: режиссёр “Громовержцев” ведет переговоры с Marvel о съемках фильма про Людей ИксИздание Variety сообщает о том, что студия Marvel ведет переговоры с режиссёром “Громовержцев” Джейком Шрейером об участии в следующем фильме.
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