Прокуратура настаивает на сохранении семилетнего срока для бывшего мужа Лерчек

По мнению гособвинения, назначенное наказание соответствует тяжести преступления и не подлежит смягчению 28 сентября Московский городской суд рассмотрит апелляцию на приговор, вынесенный в отношении бывшего супруга Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, — Артема Чекалина.