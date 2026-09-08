Прокуратура настаивает на сохранении семилетнего срока для бывшего мужа Лерчек

По мнению гособвинения, назначенное наказание соответствует тяжести преступления и не подлежит смягчению 28 сентября Московский городской суд рассмотрит апелляцию на приговор, вынесенный в отношении бывшего супруга Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, — Артема Чекалина.
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