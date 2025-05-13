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Стало известно о возникновении риска новой пандемии

Стало известно о возникновении риска новой пандемии

Птичий грипп (H5N1) может представлять гораздо большую опасность для людей, чем считалось ранее. Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда провели обзор мировых данных за 20 лет и предупредили: вирус мутирует и передается между видами — от птиц к кошкам, от коров к кошкам, от кошек к человеку.

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