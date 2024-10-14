Как увлажнять воздух дома зимой

С приходом отопительного сезона многие люди столкнулись с проблемой сухого воздуха в своих домах. Фактически, когда нормальный уровень влажности должен находиться в пределах 45-60%, во многих домах без увлажнения влажность не превышает 5-10%, что губительно для нашего организма.
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