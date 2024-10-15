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Закон, порядок, государство

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В Москве полицейские пресекли производство незарегистрированных медицинских препаратов, которые используются в косметологии

В Москве полицейские пресекли производство незарегистрированных медицинских препаратов, которые используются в косметологии

«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность по изготовлению и реализации незарегистрированных медицинских изделий, которые широко применяются в косметологии.

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