В Москве полицейские пресекли производство незарегистрированных медицинских препаратов, которые используются в косметологии

«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность по изготовлению и реализации незарегистрированных медицинских изделий, которые широко применяются в косметологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Свердловчане массово «штурмуют» пункт отбора в Екатеринбурге после очередного обстрела российских территорий со стороны ВСУ
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского мемориала периода Великой Отечественной войны
- 500-килограммовыми бомбами уничтожили укрепрайон условного противника летчики Балтийского флота в Калининградской области
Свежие комментарии