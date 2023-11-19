Ураган дошел до Иркутской области вечером 19 ноября

К вечеру 19 ноября ураган дошел до Иркутской области. Из-за сильного ветра в превентивных целях отключено электроснабжение в городе Нижнеудинске, а также ряде поселений Тайшетского и Чунского районов, сообщили в региональном управлении МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии