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Politico: Украина требует от Байдена разрешить бить оружием США по территории РФ

Politico: Украина требует от Байдена разрешить бить оружием США по территории РФ

Киевская сторона требует от американского президента Джо Байдена разрешить бить оружием Соединенных Штатов по территории Российской Федерации.

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