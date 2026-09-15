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Регионы России

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Peladn представила бюджетный мини-ПК WO5 с Ryzen 5 и Wi-Fi 6

Peladn представила бюджетный мини-ПК WO5 с Ryzen 5 и Wi-Fi 6

Компания Peladn объявила о выходе новой версии компактного компьютера WO5, который сочетает доступную цену и современную технологическую начинку.

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