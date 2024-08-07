Салон российского МС-21 будет более просторным, чем у Boeing 737

Появились новые подробности об импортозамещенном самолете модели МС-21, над которым активно работают специалисты ПАО «Яковлев» — его салон будет более просторным, чем у американского Boeing 737, а размер иллюминаторов на 30 % крупнее европейского Airbus A320.
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