Бактерии могут создавать «аналог воспоминаний» благодаря клеточному железу

Согласно статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ученые обнаружили, что бактерии могут формировать аналоги воспоминаний, которые помогают им определить оптимальные условия для развития устойчивости к антибиотикам способным вызвать опасные инфекции у человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии