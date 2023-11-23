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Бактерии могут создавать «аналог воспоминаний» благодаря клеточному железу

Бактерии могут создавать «аналог воспоминаний» благодаря клеточному железу

Согласно статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ученые обнаружили, что бактерии могут формировать аналоги воспоминаний, которые помогают им определить оптимальные условия для развития устойчивости к антибиотикам способным вызвать опасные инфекции у человека.

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