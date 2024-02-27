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Эзотерический салон Зои Мирт

2 подписчика

Человека словно подменили. Ведёт себя странно, нервный, злой, срывается… Что делать? Обряд с водой

Человека словно подменили. Ведёт себя странно, нервный, злой, срывается… Что делать? Обряд с водой

Вы сталкивались когда-нибудь, что человек, давно знакомый и родной, внезапно начинал себя вести странно, не похоже на самого себя? Резко стал злым, угрюмым, нервным, неразговорчивым, срывается на всех…  Поменялись ценности, ушла ответственность, всё рушится и не понятно, что с этим делать… Если это ваш близкий человек, то таким людям помимо личной поддержки нужно дать духовное подкрепление.

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