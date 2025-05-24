Прорыв китайского автопрома. Hongqi обновила свой 4,0-литровый мотор V8, теперь у него столько же мощности, сколько у моторов V8 Mercedes-Maybach GLS 600 и BMW X7 M60i

Hongqi вывела свой 4,0-литровый мотор V8 на новый уровень: мощность поднялась с 360 до 557 л.с. Первым модернизированный двигатель получил рамный внедорожник Hongqi Guoyao (ранее известен как LS7), теперь он по мощности не уступает Mercedes-Maybach GLS 600 и BMW X7 M60i.