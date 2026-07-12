Пенсионер в Екатеринбурге задержан за наркотики на 3,33 грамма

Сотрудники патрульно-постовой службы в Екатеринбурге задержали пенсионера, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).
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