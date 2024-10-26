Отменяются авиарейсы, а Ближний Восток после ударов Израиля по Ирану

Рейсы из городов Средней Азии в страны Ближнего Востока были отменены, а самолеты, которые уже вылетели в пункт назначения, развернуты в воздухе и возвращены назад, из-за закрытия неба над Ираном после авиационных ударов Израиля по Ирану 26 октября.