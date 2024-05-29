«Известия»: бомбометы «Смерч-2», используемые на СВО, уступают «Градам»

Реактивные морские бомбометы РБУ-6000 «Смерч-2», используемые в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве сухопутных установок, не так эффективны, как реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», согласно статье в газете «Известия».