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«Известия»: бомбометы «Смерч-2», используемые на СВО, уступают «Градам»

Реактивные морские бомбометы РБУ-6000 «Смерч-2», используемые в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве сухопутных установок, не так эффективны, как реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», согласно статье в газете «Известия».

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