Швейцарские ученые: для глобального охлаждения планеты необходимо распылять в атмосфере алмазные наночастицы

Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха во время своих исследований пришли к выводу, что для глобального охлаждения планеты лучше всего подойдут алмазные наночастицы, которые необходимо распылять в атмосфере.
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