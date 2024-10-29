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Швейцарские ученые: для глобального охлаждения планеты необходимо распылять в атмосфере алмазные наночастицы

Швейцарские ученые: для глобального охлаждения планеты необходимо распылять в атмосфере алмазные наночастицы

Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха во время своих исследований пришли к выводу, что для глобального охлаждения планеты лучше всего подойдут алмазные наночастицы, которые необходимо распылять в атмосфере.

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