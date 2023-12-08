Овечкин стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1500 очков

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал вторым действующим хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за одну франшизу.
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