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Овечкин стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1500 очков

Овечкин стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1500 очков

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал вторым действующим хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за одну франшизу.

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