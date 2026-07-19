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Мерфи об Англии на ЧМ-2026: «Тухель провалился так же, как и мы раньше. Пропускаем финал из-за тактики. Нужны перемены»

Экс-хавбек сборной Англии Дэнни Мерфи раскритиковал тренера «трех львов» Томаса Тухеля за выступление на ЧМ-2026 .

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