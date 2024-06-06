Силуанов: главное — эффективно тратить каждую копейку

Главное в достижении целей России — эффективно тратить каждую копейку, заявил Министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента "Известий" Виктора Синеока на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии