Запад пытается потопить "Газпром"

АЗ

Алексей Загребаев

порадуемся тому какие у нас хорошие друзья (например китай) требуют получать газ практически даром ....... а то не будут дружить ..... прелесть ...... с такими друзьями и врагов не нужно ..... похоже что кроме северной кореи друзей у нас нет - остальные алчные "партнеры"...... а может имеет смысл посмотреть на внутреннее потребление ??? снизить сумашедшие тарифы на сам газ , подключение и обслуживание для конечного потребителя и особенно для населения ...... правда тогда придется кому-то поумерить свои аппетиты ( ежемесячные зарплаты в несколько миллионов).....