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Позитив для оптимистов

3 841 подписчик

Запад пытается потопить "Газпром"

Запад пытается потопить "Газпром"

В середине июля «Газпром» неожиданно поставил антирекорд. Его акции упали до двадцатилетнего минимума.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
порадуемся тому какие у нас хорошие друзья (например китай) требуют получать газ практически даром ....... а то не будут дружить ..... прелесть ...... с такими друзьями и врагов не нужно ..... похоже что кроме северной кореи друзей у нас нет - остальные алчные &quot;партнеры&quot;......  а может имеет смысл посмотреть на внутреннее потребление  ???  снизить сумашедшие  тарифы на сам газ ,  подключение и обслуживание для конечного потребителя  и особенно для населения  ...... правда тогда придется кому-то поумерить свои аппетиты ( ежемесячные зарплаты в несколько миллионов).....
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1 м.
Евгений Благородный
Они себя потопят.
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1 м.